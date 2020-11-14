Лион, Франция, , 08:42 — REGNUM Санкт-петербургский баскетбольный клуб «Зенит» уверенно переиграл команду АСВЕЛ из Вийёрбана в матче регулярного чемпионата Евролиги.

Встреча прошла на паркете площадки «Астробаль» в Лионе и закончилась уверенной победой гостей со счетом 53:66.

В составе «Зенита» наиболее результативным оказался американский форвард клуба Уильям Томас, на счету которого 14 очков, набранных в матче.

У АСВЕЛа самым результативным стал форвард Шарль Кауди, который также смог набрать в игре 14 очков.

Отметим, это третья победа «Зенита» в четвертом матче Евролиги ткущего сезона, по ее итогам клуб находится на десятом месте турнирной таблицы. Для АСВЕЛа данное поражение стало пятым в шести матчах, команда находится на 16-й позиции.