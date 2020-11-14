Барранкилья, , 08:16 — REGNUM Сборная Уругвая по футболу уверенно с «сухим» счетом обыграла команду Колумбии в матче третьего тура отборочного турнира к чемпионату мира (ЧМ) по футболу 2022 года.

Встрчеа прошла на стадионе «Метрополитано Роберто Мелендес» в Барранкилье (Колумбия) и закончилась победой гостей со счетом 0:3.

Счет в матче открыл нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Уругвая Эдинсон Кавани, отличившийся уже на 5-й минуте игры. Затем, на 54-й минуте, форвард мадридского «Атлетико» Луис Суарес удачно реализовал назначенный в ворота гостей одиннадцатиметровый удар и этим удвоил счет и преимущество своей сборной. Точку в матче поставил нападающий уругвайцев Дарвин Нуньес, отметившийся голом на 73-й минуте.

Отметим, благодаря этой победе сборная Уругвая набрала шесть очков, что позволило ей подняться на четвертое место в турнирной таблице. У сборной Колумбии четыре очка и шестое место.