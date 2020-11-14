Сантьяго, , 08:16 — REGNUM Сборная Чили по футболу уверенно обыграла команду Перу в матче третьего тура отборочного турнира к чемпионату мира (ЧМ) по футболу 2022 года.

Игра проходила на поле стадиона на стадионе «Насьональ — Хулио Мартинес Праданос» в Сантьяго и закончилась победой хозяев со счетом 2:0.

Главным героем матча стал полузащитник миланского клуба «Интер» и чилийской сборной Артуро Видаль, который оформил в матче дубль (20-я, 35-я минуты) и этим принес своей сборной победу.

Отметим, данная победа позволила сборной Чили занять четвертое место в турнирной таблице, набрав 4 очка. У Перу одно очко и восьмое место.