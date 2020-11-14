Тегеран, , 09:17 — REGNUM 12 ноября сборная Ирана по футболу одержала победу над Боснией и Герцеговиной со счетом 2:0 в товарищеском матче, состоявшемся в Сараево. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 13 ноября.

Показав многообещающую игру, иранская национальная команда одержала свою вторую подряд победу под руководством хорватского тренера Драгана Скочича. Ранее Иран обыграл Узбекистан со счетом 2: 1 в товарищеском матче в Ташкенте.

Нападающий сборной Каве Резаи забил гол за несколько секунд до конца первого тайма ударом левой ноги из штрафной. После перерыва две замены удвоили преимущество Ирана. Полузащитник Саид Эзатоллахи отдал сквозной пас нападающему Мехди Гайеди, который мощным ударом переправил мяч в правый угол ворот.

Иран готовится к отборочным матчам чемпионата мира 2022 года, которые состоятся в 2021 году. Команда Скочича занимает третье место в группе С и должна выиграть четыре оставшихся матча для уверенного выхода в следующий раунд.