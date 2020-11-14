Бразилиа, , 06:36 — REGNUM Сборная Бразилии выиграла у Венесуэлы со счётом 1:0 в финальном матче третьего тура отборочного турнира к чемпионату мира по футболу, который состоится в Катаре в конце 2022 года. После трёх побед подряд бразильцы возглавляют отборочную группу.

На 67-й минуте единственный результативный мяч в матче забил Роберто Фирмино, гол которого, забитый в ворота венесуэльцев ранее — на 54-й минуте — был отменён VAR.

Напомним, что лидер бразильской сборной, форвард французского «Пари Сен-Жермен» Неймар, из-за травмы не смог принять участие в игре.

Как сообщало ИА REGNUM, сборная Аргентины, которая возглавляет группу, сыграла вничью с командой Парагвая в матче южноамериканского отборочного турнира к чемпионату мира — 2022 по футболу. Встреча завершилась со счётом 1:1.

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