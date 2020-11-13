Мадрид, , 23:30 — REGNUM Мадридский «Атлетико» готовит трансферное предложение по полузащитнику «Ювентуса» Паоло Дибала. Испанский клуб следит за ситуацией вокруг аргентинского игрока и его контракта, информирует портал Mundo Deportivo.

26-летний хавбек уже несколько месяцев ведет переговоры о новом контракте с «Ювентусом», игрок требует улучшенные условия, которые на данный момент туринский клуб на фоне кризиса не готов предложить. Действующее соглашение рассчитано до лета 2022 года.

В этом сезоне Дибала провел лишь три матча в чемпионате Италии.