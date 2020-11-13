Мадрид, , 21:24 — REGNUM Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос, согласно информации портала El Chiringuito, покинет команду в статусе свободного агента ближайшим летом.

На данный момент испанский защитник ведет переговоры с руководством «сливочных». Он недоволен своим положением в команде и заявил, что рассматривает возможность смены клуба. Ранее клуб предложил игроку двухлетнее соглашение с сокращением зарплаты на 20 процентов, но Серхио не готов идти на уступки в зарплате.

По данным портала, вероятность того, что Рамос покинет «Реал» равна 80 процентам.