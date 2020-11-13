Барселона, Испания, , 20:58 — REGNUM Согласно информации портала ESPN, «Барселона» выплатит капитану команды Лионель Месси 33 миллиона евро в качестве бонуса за лояльность.

По данным источника, бонус должен быть выплачен 33-летнему аргентинцу, согласно одному из условий четырехлетнего соглашения, которое было заключено в 2017 году. В феврале этого года футболист получил первую часть суммы, она также равнялась 33 миллионам.

В случае продления соглашения Месси получит 100 миллионов евро, они будут выплачиваться в течение срока подписанного контракта.

Ранее аргентинец изъявил желание покинуть каталонский клуб из-за неудачных выступлений в Лиге чемпионов.