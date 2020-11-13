Москва, , 18:38 — REGNUM 13 ноября в рамках второй раунда верхней сетки онлайн-турнира по дисциплине CS: GO Flashpoint 2 немецкий коллектив BIG одержал победу над forZe со счетом 2:0 на картах Dust2 (16:7) и Inferno (16:14).

MVP встречи по мнению пользователей портала HLTV (77% голосов) был признан 24-летний немецкий снайпер Флориан «syrsoN» Рише, коэффициент k/d которого составил 1,33, а средний урон за раунд — 73,7.

BIG, одержав победу, вышли в финал, где встретятся с победителем нижней сетки (forZe, Envy или MIBR).