Турин, Италия, , 18:00 — REGNUM Руководство туринского «Ювентуса» не может договориться с 26-летним оттянутым форвардом сборной Аргентины Пауло Дибалой о продлении контракта, сообщает Gazzetta dello Sport. Текущее соглашение футболиста со «старой синьорой» истекает в середине 2022-го года.

В текущем сезоне Дибала принял участие в семи матчах во всех турнирах, в которых отметился забитым мячом.

Портал transfermarkt оценивает аргентинца в 80 миллионов евро.

Летом 2015-го года Дибала перешел из «Палермо» в «Ювентус» за 32 миллиона евро.