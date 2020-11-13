Анкара, , 16:42 — REGNUM 23-летний атакующий полузащитник «Лилля» и национальной сборной Турции Юсуф Языджи попал в сферу трансферных интересов лондонского «Арсенала». Transfermarkt оценивает турка в 13 миллионов евро.

В текущем сезоне Языджи принял участие в 12-ти матчах во всех турнирах, в которых отметился семью забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

Летом 2019-го года Языджи перешел в «Лилль» из «Трабзонспора» за 16,5 миллиона евро.

Текущее соглашение Языджи с «Лиллем» рассчитано до середины 2024-го года.