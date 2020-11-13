Москва, , 15:24 — REGNUM Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба перед появлением в сети интимного видео подвергся шантажу. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источник.

Отмечается, что футболист встречался со злоумышленником и даже записал разговор с требованием $5 млн. При этом личность злоумышленника известна как самому Дзюбе, так и правоохранительным органам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в интернете появилась видеозапись скандального содержания с нападающим национальной сборной России Артёмом Дзюбой, после чего футболист закрыл свою страницу в соцсети Instagram.

Позже главный тренер российской сборной Станислав Черчесов сообщил, что нападающий Артем Дзюба не будет вызван на сборы сборной РФ, которые состоятся в ноябре. Причина — видеозапись скандального содержания, ранее появившаяся в интернете.

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