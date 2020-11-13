Казань, , 15:08 — REGNUM Бывший капитан казанского «Рубина» Сергей Харламов приговорён к 12 годам лишения свободы в колонии общего режима. Такое решение 13 ноября принял Вахитовский районный суд Казани.

Харламов приговорён по делу о финансовой пирамиде КПК «Рост», деятельность которой распространялась на 23 региона России и насчитывала 40 филиалов.

По версии следствия, злоумышленники в общей сложности похитили более 1,4 млрд рублей, из которых более 43 млн были легализованы.

Харламов находился под домашним арестом с 16 июля 2015 года по 20 февраля 2016 года — это время ему зачтётся как 1 день домашнего ареста за 1 день колонии. После этого он был заключён под стражу до 13 ноября 2020 года — этот срок пойдёт как 1 день за 1,5 дня.

Добавим, что Харламов играл за «Рубин» в 1990—1993 и 1997−2004 годах. В казанском клубе он завершил свою карьеру.