Хабаровск, , 14:47 — REGNUM Хабаровский «Амур» проиграл минскому «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 1:2.

Счёт в первом периоде открыл нападающий «Амура» Владимир Бутузов. А спустя минуту форвард «Динамо» Брэндон Козун восстановил равновесие.

Победу минскому клубу принёс точный бросок нападающего Шейна Принса в третьем периоде.

На сегодняшний день «Амур» занимает 19-е место в турнирной таблице КХЛ, в активе команды 20 очков после 26 матчей. «Динамо» идёт на 10-м месте, на его счету 28 очков после 24 игр.