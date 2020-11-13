Москва, , 14:35 — REGNUM Россия предлагала Международной федерации лыжного спорта (FIS) перенести начало сезона 2020/21 до нового года. Об этом заявила глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

«Мы предлагали FIS начать Кубок мира после католического Рождества или с нового года», — цитирует Вяльбе ТАСС.

Она добавила, что в FIS было отправлено письмо с предложением отложить начало сезона. Но на него не последовало ответа.

Ранее сообщалось, что сборная России по лыжным гонкам может сняться с некоторых этапов Кубка мира.

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