Москва, , 14:12 — REGNUM Футбольный арбитр Никита Данченков заявил, что не готов к примирению с избившим его экс-футболистом Романом Широковым. Об этом 13 ноября сообщает «Советский спорт».

«Готов ли я пойти на мировую с Широковым? Думаю, нет», — сказал Данченков.

Он отметил, что его цель состоит в том, чтобы дойти до суда, который должен принять решение. Арбитр считает, что Широков нанес удар не только его имиджу, но и имиджу всего судейского корпуса в целом.

Ранее сообщалось, что дело Широкова об избиении им Данченкова поступило для рассмотрения в мировой суд.

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