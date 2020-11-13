Москва, , 13:40 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев переболел свинкой, из-за чего снялся с поединка с бразильцем Рафаэлем дос Аньосом. Об этом 13 ноября сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Махачев не может выйти на бой из-за болезни. Вместо него с дос Аньосом будет биться американец Пол Фелдер.

Бой Махачева и Дос Аньоса должен был стать главным на турнире UFC 15 ноября.

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