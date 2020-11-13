Москва, , 13:09 — REGNUM Запланированный на 23 ноября матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между омским «Авангардом» и «Ак Барсом» из Казани пройдёт со зрителями. Об этом сообщили в пресс-службе «Авангарда».

Игра должна состояться на «ВТБ-Арене». Сейчас омская команда базируется в подмосковной Балашихе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве с 13 ноября массовые спортивные мероприятия проводятся без зрителей. Исключением являются футбольные и хоккейные матчи крупных турниров, к которым приковано общественное внимание. На них, по согласованию с властями, могут допустить зрителей с заполняемостью трибун не более 25%.