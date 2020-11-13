Абу-Даби, 13 ноября 2020, 13:02 — REGNUM Сборная Таджикистана по футболу уступила команде ОАЭ со счетом 3:2, сообщили в пресс-службе федерации футбола Таджикистана.
Товарищеская встреча состоялась 12 ноября на стадионе «Забиль» в Дубае. Таджикистанские футболисты дважды поразили ворота соперников к 20-й минуте. В составе гостей отличись Давронджон Эргашев и Комрон Турсунов.
Позднее сборная Таджикистана пропустила подряд три мяча. Последний год в матче был забит на 94-й минуте.
Ранее сборная Таджикистана провела товарищеские матчи с Узбекистаном и Бахрейном. Обе игры были проиграны.
Читайте также: В Таджикистане массово подрались футбольные фанаты