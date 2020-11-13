Москва, , 12:49 — REGNUM Сборная России по лыжным гонкам может сняться с некоторых этапов Кубка мира. Об этом 13 ноября заявил тренер команды Маркус Крамер.

По словам Крамер, глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе недовольна мерами, принятыми Международной федерацией лыжного спорта (FIS), по защите спортсменов от коронавируса.

«Не понимаю, что делают в FIS. Вяльбе очень недовольна», — цитирует Крамера NRK.

Не исключался вариант, при котором в сезоне 2020/21 сборная России выступит только на «Тур де Ски». Сезон начнётся в конце ноября в Руке (Финляндия).

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