Москва, , 12:27 — REGNUM Полузащитник московского ЦСКА Константин Кучаев заявил, что не волновался во время дебюта в составе сборной России. Об этом 13 ноября сообщает «Чемпионат».

"Особо не волновался. Понятно, главная команда страны — это огромная ответственность и серьёзный уровень, но я был уверен в своих силах», — сказал Кучаев.

Он отметил, что желательно было одержать победу, но выразил надежду на то, что это получится сделать уже в следующем матче.

Напомним, 13 ноября сборная России сыграла вничью в товарищеском матче с Молдавией (0:0). Помимо Кучаева, в составе команды дебютировали Игорь Дивеев и Иван Обляков.

В рамках Лиги наций сборная России сыграет 15 ноября с Турцией, 18 ноября — с Сербией.

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