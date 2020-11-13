Фаэнца, Италия, , 12:16 — REGNUM Российский гонщик Даниил Квят планирует вернуться в «Формулу-1» в 2022 году, если ему придется пропустить сезон-2021. Об этом 13 ноября сообщает пресс-служба «Формулы-1».

"Всегда важно продолжать усердно работать, что бы ни случилось. И чем лучше это делать, тем больше шансов появится, если не на 2021 год, то на 2022-й», — сказал Квят.

Ранее Квят заявил, что его шансы остаться в «Альфа Таури» на сезон-2021 крайне малы.

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