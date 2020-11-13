Москва, , 12:09 — REGNUM В октябре 2020 года спортсмены 18 раз нарушили правила доступности для тестирования. Об этом 13 ноября сообщили в пресс-службе РУСАДА.

«В октябре, как и месяцем ранее, было зафиксировано 18 нарушений правил доступности для тестирований», — цитирует ТАСС представителя РУСАДА.

Всего за 10 месяцев 2020 года выявлено 158 подобных нарушений. В 2019 году таких нарушений было 312 (из них 239 — пропущенные тесты, 73 — непредоставление информации о местонахождении).

Согласно антидопинговому кодексу, в случае трёхкратного нарушения правил доступности в течение 12 месяцев спортсменов могут дисквалифицировать на срок до четырёх лет.

Читайте ранее в этом сюжете: РУСАДА выявило 16 возможных нарушений антидопинговых правил в октябре