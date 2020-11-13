Москва, , 11:26 — REGNUM Поединок российского бойца смешанных единоборств Забита Магомедшарипова возглавит один из турниров UFC в январе 2021 года. Об этом 13 ноября сообщил менеджер спортсмена Ризван Магомедов.

«Бой Забита возглавит один из турниров в январе, он будет пятираундовым», — цитирует Магомедова ТАСС.

Он отметил, что на данный момент кандидатуры соперников рассматриваются.

Ранее Магомедшарипов вылетел в США для подготовки к следующему поединку. Он не проводил боёв более года. В его активе 18 побед и одно поражение.

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