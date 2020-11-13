Турин, Италия, , 10:42 — REGNUM Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду не планирует покидать клуб до истечения срока контракта. Об этом 13 ноября сообщает AS.

По информации издания, Роналду ничего не знает о желании клуба продать его в летнее трансферное окно 2021 года. Его контракт действует до лета 2022 года.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» может продать Роналду в 2021 году. Одним из вариантов назывался его обмен на форварда ПСЖ Неймара.

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