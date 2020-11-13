Барселона, Испания, , 10:14 — REGNUM Нападающий ПСЖ Неймар намерен добиться от «Барселоны» выплаты ему €43,6 млн. Об этом 13 ноября сообщает Marca.

В 2016 году Неймар должен был получить от «Барселоны» €43,6 млн в качестве бонуса за продление контракта. Но в 2017 году он перешёл в ПСЖ, после чего каталонский клуб отказался от выплат.

Неймар подал в суд, но иск был отклонён. Более того, самого футболиста обязали выплатить «Барселоне» €6,7 млн.

Теперь адвокаты Неймара подали апелляцию на решение суда и будут добиваться выплат от «Барселоны».

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