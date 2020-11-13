Тбилиси, , 09:55 — REGNUM Главный тренер сборной Грузии по футболу Владимир Вайсс покидает этот пост. Об этом как передает агентство «Новости-Грузия», он заявил во время пресс-конференции после проигрыша грузинской команды в игре со сборной Северной Македонии.

Грузинская команда уступила со счетом 0:1 в домашнем матче, который прошел 12 ноября в Тбилиси. В этой игре решалось, какая команда попадет на чемпионат УЕФА.

«Моя работа окончена. Мое время истекло. Спасибо грузинским болельщикам, игрокам и журналистам», — сказал словацкий тренер Вайсс.

Он извинился за то, что грузинская сборная не смогла добиться участия в чемпионате Европы и сказал, что пять лет работы в Грузии были «непростыми, но очень хорошими». Грузинская команда под руководством Вайсса должна провести еще матчи со соборными Армении и Эстонии, соответственно, 15 и 18 ноября.

Стоит отметить, что контракт Вайсса в Грузии заканчивался в марте 2020 года, но его продлили. Тренер не сообщил, где планирует работать потом.