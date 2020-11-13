Лас-Вегас, США, , 09:37 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Александр Волков проведёт бой с нидерландцем Алистаром Оверимом. Об этом 13 ноября сообщает ESPN MMA в Twitter.

Поединок Волкова и Оверима возглавит турнир UFC Fight Night, который пройдёт 6 февраля.

Напомним, 24 октября турнире UFC 254 Волков победил Уолта Харриса, нокаутировав соперника во втором раунде.

Всего на счету российского бойца 32 победы и восемь поражений. У Оверима 47 побед и 18 поражений.

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