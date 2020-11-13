Сан-Паулу, Бразилия, , 09:29 — REGNUM Футболист сборной Бразилии Неймар пропустит отборочные матчи к ЧМ-2022 против Венесуэлы и Уругвая. Об этом 13 ноября сообщает портал UOL.

Отмечается, что у Неймара травма приводящей мышцы левого бедра. Он приехал в расположение сборной Бразилии 9 ноября и проходил интенсивный курс физиотерапии.

«Он продемонстрировал хорошую динамику восстановления, которая, однако, недостаточна, чтобы он смог выйти на матч против Уругвая», — заявил главный врач бразильской сборной Родригу Ласмара.

Матч против сборной Венесуэлы пройдёт 13 ноября в Сан-Паулу, а 17 ноября в Монтевидео состоится игра с командой Уругвая.