Буэнос-Айрес, , 09:12 — REGNUM Сборная Аргентины сыграла вничью с командой Парагвая в матче южноамериканского отборочного турнира к чемпионату мира — 2022 по футболу. Встреча завершилась со счётом 1:1.

На 21-й минуте счёт в матче открыл нападающий сборной Парагвая Анхель Ромеро, реализовавший пенальти. На 41-й минуте форвард аргентинцев Николас Гонсалес восстановил равновесие.

На 59-й минуте арбитр отменил гол Лионеля Месси был после просмотра видеоповтора.

Сборная Аргентины набрала семь очков после трёх матчей и возглавляет отборочную группу. Перуанцы идёт на четвёртом месте с пятью очками в трех встречах.