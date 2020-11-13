Ньон, Швейцария, , 08:35 — REGNUM Определились все участники чемпионата Европы по футболу — 2020. Последними отбор на турнир прошли сборные Северной Македонии, Венгрии, Словакии и Шотландии.

В стыковых матчах квалификации сборная Северной Македонии обыграла команду Грузии (1:0), сборная Венгрии была сильнее команды Исландии (2:1), сборная Словакии в дополнительное время одержала победу над командой Северной Ирландии (2:1), а сборная Шотландии в серии пенальти обыграла команду Сербии (1:1, 5:4 — пен.)

Таким образом, на чемпионате Европы будут следующие группы:

Группа А: Италия, Турция, Уэльс, Швейцария

Группа В: Бельгия, Россия, Дания, Финляндия

Группа С: Украина, Нидерланды, Австрия, Северная Македония

Группа D: Англия, Хорватия, Чехия, Шотландия

Группа Е: Испания, Швеция, Польша, Словакия

Группа F: Германия, Португалия, Франция, Венгрия

Напомним, чемпионат Европы должен был пройти летом 2020 года, но был перенесён на 2021 год из-за пандемии коронавируса.