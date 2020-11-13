Нижнекамск, Татария, , 08:21 — REGNUM Казахстанский «Барыс» обыграл нижнекамский «Нефтехимик» со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает издание «Спорт-экспресс».

На третьей минуте встречи счет открыл нападающий «Барыса» Линус Виделль. Марат Хайруллин сравнял счет в начале восьмой минуты. Однако гостям удалось вырваться вперед на 22-ой минуте за счет броска Якуба Лильи.

Следующий матч КХЛ «Барыс» сыграет дома 15 ноября. В общем рейтинге КХЛ казахстанская команда пока занимает 15-е место с результатом 24 очка. На первом месте ЦСКА — 39 очков, у Локомотива 36 очков, на третьем месте Ак Барс.

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