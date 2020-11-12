Подольск, Московская область, , 23:22 — REGNUM Петербургский СКА разгромил в гостях подольский «Витязь» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом — 8:1.

В составе «армейцев» отличились Миро Аалтонен, Лукас Бенгтссон, Игорь Ожиганов, Данила Галенюк, Василий Токранов, Василий Подколзин, Йоонас Кемппайнен и Иван Морозов. У «Витязя» единственную шайбу забил Александр Дергачев.

СКА с 31 баллом на счету занимает второе место Западной конференции. «Витязь» идет на седьмой строчке с 25 очками.