Ярославль, , 21:57 — REGNUM Ярославский «Локомотив» принял на своем льду «Автомобилист» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 2:1.

Павел Кудрявцев ХК «Локомотив»

В составе победителей отличились Брукс Мэйсек и Анатолий Голышев, который также отдал результативную передачу в этом матче. У хозяев шайбу забросил Алексей Марченко.

«Локомотив» занимает третью строчку на Западе, набрав 36 очков. «Автомобилист» также занимает третье место Восточной конференции, в их активе 35 очков.