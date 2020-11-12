Санкт-Петербург, 12 ноября 2020, 21:35 — REGNUM Нападающий петербургского СКА Василий Подколзин может продолжить профессиональную карьеру в составе «Ванкувер Кэнакс» из НХЛ после завершения текущего сезона КХЛ, информирует портал The Athletic.
Эту информация подтвердил генеральный менеджер «Ванкувера» Джим Беннинг.
«Мы можем пригласить Подколзин в «Ванкувер». Это зависит от того, когда закончится сезон КХЛ и начнется чемпионат НХЛ», — сказал Джим Беннинг.
Напомним, что форвард был выбран под общим 10-м номером драфта НХЛ 2019 года.