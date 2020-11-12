Санкт-Петербург, , 21:35 — REGNUM Нападающий петербургского СКА Василий Подколзин может продолжить профессиональную карьеру в составе «Ванкувер Кэнакс» из НХЛ после завершения текущего сезона КХЛ, информирует портал The Athletic.

Эту информация подтвердил генеральный менеджер «Ванкувера» Джим Беннинг.

«Мы можем пригласить Подколзин в «Ванкувер». Это зависит от того, когда закончится сезон КХЛ и начнется чемпионат НХЛ», — сказал Джим Беннинг.

Напомним, что форвард был выбран под общим 10-м номером драфта НХЛ 2019 года.