Рим, , 20:37 — REGNUM Экс-игрок «Ливерпуля» Мартин Шкртел, который ныне выступает за турецкий «Истанбул», рекомендует своему соотечественнику защитнику Милану Шкриньяру остаться в «Интере».

«Сейчас у Шкриньяра не лучший период в «Интере». Он потерял место в стартовом составе в последнее время, и разговоров о том, что он может уйти из клуба, становится все больше.

Несмотря на то, что им интересуются английские и испанские клубы, ему лучше остаться в «Интере», где он уже сделал себе имя», — рассказал Шкртел порталу Sport Aktuality.

Ранее стало известно, что Шкриньяр интересен «Ливерпулю» и «Тоттенхэм».