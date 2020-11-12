Казань, , 15:38 — REGNUM Фигуристка Софья Акатьева, занимающаяся в группе Этери Тутберидзе, победила в соревнованиях юниорок на четвёртом этапе Кубка России, который проходит в Казани.

Акатьева получила 231,44 балла за своё выступление. Второй стала представительница «Ангелов Плющенко» Вероника Жилина (197,45). Замкнула тройку Алина Горбачёва из Тверской области (193,68).

Ранее Акатьева стала победительницей на первом этапе Кубка России, который проходил в сентябре в Сызрани.

Читайте также: Фигуристка Трусова выиграла этап Кубка России в Казани