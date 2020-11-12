Лондон, , 15:10 — REGNUM Пост вице-президента Международной федерации футбола (ФИФА) покинет Грег Кларк. Об этом 12 ноября сообщает Daily Mail.

Ранее Кларк, который был также главой Футбольной ассоциации Англии (FA), во время выступления в парламенте Великобритании назвал представителей этнических меньшинств «цветными футболистами».

Из-за этого 10 ноября он подал в отставку с поста главы FA, но планировал остаться в должности вице-президента ФИФА. Но после разговора с президентом УЕФА Александром Чеферином он принял решение покинуть пост.

Кларк входил в совет ФИФА с 2019 года. Его полномочия были рассчитаны до 2023 года.