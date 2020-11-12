Москва, , 15:01 — REGNUM В октябре выявлено 16 случаев возможных нарушений антидопинговых правил. Об этом 12 ноября сообщает Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).

В агентстве отметили, что в сентябре было семь случаев возможных нарушений, а в августе — только один. За первое полугодие 2020 года РУСАДА выявило 63 возможных нарушения.

Ранее сообщало, что в октябре РУСАДА взяло 1 368 допинг-проб у спортсменов. Этот показатель стал рекордным за год.

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