Москва, , 14:26 — REGNUM На 91-м году жизни умер профессор, мастер спорта по греко-римской борьбе, специалист в области спортивного и лечебного массажа Анатолий Бирюков. Об этом 12 ноября сообщает пресс-служба Минспорта РФ.

«Сегодня пришла печальная новость — не стало выдающегося специалиста спортивной отрасли, одного из основоположников российской школы спортивного и лечебного массажа Анатолия Андреевича Бирюкова», — сказал министр спорта РФ Олег Матыцин.

Бирюков был профессором кафедры физической реабилитации и оздоровительной физкультуры им. И. М. Саркизова-Серазини Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма.

Начиная с 1952 года Бирюков работал как массажист и реабилитолог со сборными СССР и России, входил в состав команды на Олимпийских играх, чемпионатах мира, универсиадах.

Бирюков — автор более 400 научных, научно-методических работ, в том числе 55 книг. Его труды в области физических средств лечения, оздоровления и повышения общей работоспособности известны во всём мире.