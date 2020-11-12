Москва, , 14:17 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко может провести бой в Москве летом 2021 года. Об этом 12 ноября он заявил на пресс-конференции.

«Проведение боя в Москве рассматривается либо этим летом, либо чуть позже», — сказал Емельяненко.

Он добавил, что у главы промоушена Bellator Скотта Кокера есть в планах поединок Емельяненко в Москве.

Последний на сегодняшний день бой Емельяненко состоялся в декабре 2019 года. Тогда он нокаутировал американца Куинтона Джексона.

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