Москва, , 12:34 — REGNUM Технические поражения засчитаны рижскому «Динамо» в двух матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом 12 ноября сообщается на сайте лиги.

Матчи «Динамо» с «Витязем» и «Металлургом» были запланированы на 17 и 19 октября, но впоследствии были отменены.

«При этом КХЛ согласовала рижанам возможность переноса отменённых матчей на более поздний срок при условии договорённости с соперниками», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в сложившихся условиях «Динамо» не может обеспечить проведение матчей, в связи с чем им засчитаны технические поражения.