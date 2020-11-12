Ханты-Мансийск, , 11:49 — REGNUM Биатлонист Антон Бабиков выиграл заключительный контрольный старт в отборе в состав сборной России. Об этом 12 ноября сообщили в тренерском штабе команды.

Бабиков одержал победу в масс-старте, допустив один промах. Гонка проходила на тренировочном сборе команды в Ханты-Мансийске.

Второе место занял Евгений Гараничев (два промаха). Третьим стал Семён Сучилов (три промаха).

Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября Гараничев выиграл контрольный старт, который проходил в виде спринта.

Читайте ранее в этом сюжете: Гараничев выиграл отборочную гонку для участия в Кубке мира по биатлону

Читайте развитие сюжета: Биатлонисты Гараничев и Бабиков проходят в сборную по спортивному принципу