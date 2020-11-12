Пловдив, Болгария, , 11:01 — REGNUM На чемпионате Европы по велоспорту на треке, который проходит в Пловдиве (Болгария) мужская сборная России выиграла командный спринт. В составе команды участвовали Денис Дмитриев, Павел Якушевский и Иван Гладышев.

Серебряную медаль выиграла сборной Чехии. Замкнула тройку сборная Греции.

Женская сборная России также стала победительницей в командном спринте. За сборную выступали Анастасия Войнова, Дарья Шмелева и Наталья Антонова.

Второй стала сборная Великобритании, бронзу взяла команда Украины.