Барселона, Испания, , 10:45 — REGNUM «Барселона» не смогла достичь договорённости с футболистами о снижении их заработных плат. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 11 ноября пресс-службой клуба.

«После нескольких дней напряжённых встреч и исчерпывающих переговоров, стороны завершили период консультаций, так и не достигнув соглашения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что руководство клуба вынуждено вести переговоры с игроками о снижении зарплат из-за финансовых проблем, вызванных пандемией коронавируса. Планируется сократить расходы на €300 млн в сезоне 2020/21, в том числе на €191 млн — за счёт зарплат.

«Стороны договорились предоставить друг другу время до 23 ноября, чтобы обдумать и решить, могут ли быть приняты предложения, которые обсуждались за столом», — говорится в заявлении клуба.

Ранее и. о. президента «Барселоны» Карлес Тускетс заявил, что у всех футболистов, включая Лионеля Месси, есть желание пойти навстречу клубу в этом вопросе.

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