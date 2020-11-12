Мадрид, , 10:35 — REGNUM Мадридский «Реал» намерен купить нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда. Об этом 12 ноября сообщает Goal.

По информации издания, Холанд является главной трансферной целью «Реал». За него «королевский клуб» готов заплатить €75 млн, а также отдать форварда Луку Йовича аренду на два года.

Напомним, в январе 2020 года Холанд перешёл в «Боруссию» из «Ред Булл Зальцбург» за €20 млн. В текущем сезоне Бундеслиги он забил шесть голов и отдал две результативные передачи в шести матчах.

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