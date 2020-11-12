Лиссабон, , 09:41 — REGNUM Сборная Португалии одержала победу над командой Андорры в товарищеском матче. Встреча завершилась со счётом 7:0.

В составе португальской сборной дубль оформил нападающий Паулинью. Ещё по голу забили Педру Нету, Ренату Санчеш, Криштиану Роналду и Жоау Фелиш. Кроме того, автоголом отметился защитник сборной Андорры Эмили Гарсия.

В этом матче Роналду достиг отметки в 100 побед в составе сборной Португалии. Всего за национальную команду он провёл 168 матчей.

Отметим также, что Роналду забил 102 гола за сборную. Ему осталось забить ещё восемь, чтобы побить рекорд иранца Али Даеи (109) по количеству голов за национальную команду.

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