Париж, , 09:07 — REGNUM Сборная Финляндии по футболу одержала победу над командой Франции в товарищеском матче. Встреча завершилась со счётом 2:0.

Матч прошёл на стадионе «Стад де Франс» при пустых трибунах. Голы футболисты сборной Финляндии Маркус Форсс (28-я минута) и Онни Валакари (31).

Это была 11-я игра сборных Франции и Финляндии. Для финской команды эта победа стала первой. Ранее французы побеждали девять раз, ещё один матч закончился вничью.

Сборная Франции является действующим чемпионом мира.