Анкара, , 09:11 — REGNUM Защитник хорватской сборной команды по футболу Домагой Вида узнал про то, что его тест на коронавирус показал положительный результат, в перерыве товарищеского матча со сборной Турции. Об этом 12 ноября сообщает пресс-служба Хорватского футбольного союза (HNS).

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: вторая волна накрыла планету – все новости»

Отмечается, что медицинский штаб сборной Хорватии получил результаты тестирования, которое игроки прошли 11 ноября, в ночь на 12 ноября.

«Поскольку главный тренер команды Златко Далич уже принял решение о замене Виды, медицинский штаб изолировал игрока в соответствии с эпидемиологическими требованиями до подтверждения результатов теста. Вида проведет следующие несколько дней на самоизоляции в Стамбуле», — также уточняется в сообщении.

Кроме того, отмечается, что все остальные игроки хорватской сборной, тесты на коронавирус которых показали отрицательный результат, должны отправиться в Стокгольм на матч Лиги наций с командой Швеции, который состоится 14 ноября.

Отметим, товарищеский матч между командами Хорватии и Турции состоялся в Стамбуле 11 ноября из закончился с ничейным результатом 3:3. Защитник Домагой Вида был во время игры заменен в перерыве.