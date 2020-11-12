Буэнос-Айрес, , 05:13 — REGNUM Легендарного аргентинского футболиста Диего Марадону выписали из больницы Оливиос в Буэнос-Айресе, заявил его личный врач Леопольдо Луке журналистам.

Он сообщил, что карета скорой помощи доставила футболиста домой в Тигре. Луке также опубликовал в Instagram фото Марадоны, который находится в хорошем настроении.

«Ему сейчас очень нужно побыть в окружении семьи и профессиональных врачей», — добавил юрист футболиста Матиас Морла.

Как сообщало ИА REGNUM, аргентинского футболиста Диего Марадону госпитализировали 3 ноября. Отмечалось, что спортсмену предстоит операция по удалению тромба в мозгу. Операция прошла успешно.

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